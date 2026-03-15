I principali quotidiani nazionali titolano tutti sullo stretto di Hormuz e sul presidente statunitense Donald Trump che ieri ha sollecitato altri paesi a collaborare per ripristinare il passaggio delle navi mercantili (da giorni l’Iran lo sta bloccando). Si parla inoltre dell’attacco da parte degli Stati Uniti all’isola di Kharg, che ospita il principale terminal petrolifero iraniano, e del referendum sulla cosiddetta riforma della giustizia. I giornali sportivi danno molto spazio alla partita di ieri tra Inter e Atalanta, che si è chiusa con un pareggio.