L’Italia è in semifinale ai Mondiali di baseball, dopo aver battuto Porto Rico

Sabato sera l’Italia maschile di baseball ha battuto 8-6 Porto Rico nei quarti di finale del World Baseball Classic, il più importante torneo mondiale per nazionali, e si è qualificata per le semifinali per la prima volta nella storia. Dopo 4 inning (su 9) l’Italia era in vantaggio per 8-2, poi durante l’ottavo inning Porto Rico si è avvicinata alla rimonta, senza però riuscire a completarla.

L’Italia è formata da tanti giocatori italoamericani ed è una nazionale di buon livello, forse la migliore d’Europa. In questi Mondiali però sta superando le attese: ha vinto finora 6 partite su 6, e ai gironi ha battuto persino gli Stati Uniti, una vittoria storica. In semifinale, nella notte tra lunedì e martedì, l’Italia affronterà la vincente tra Venezuela e Giappone.

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