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Negli Stati Uniti centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità per via dei venti forti

Il vento in Michigan
Onde alte per via del forte vento in Michigan (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

Sabato negli Stati Uniti i venti forti hanno provocato estese interruzioni di elettricità in diversi stati, oltre ad abbattere alberi e a causare incendi. Le interruzioni di elettricità hanno interessato soprattutto Ohio, Pennsylvania e Michigan, ovvero la cosiddetta zona dei grandi laghi: secondo il sito PowerOutage.us, che si occupa di verificare la copertura del servizio elettrico, sabato almeno 450mila abitanti sono rimasti senza elettricità.

I venti molto forti hanno anche danneggiato infrastrutture, tetti di edifici e negozi e hanno alimentato un incendio boschivo che ha ucciso una persona in Nebraska. Finora gli incendi hanno bruciato circa 2.430 chilometri quadrati di boschi.

Tag: maltempo-stati uniti

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