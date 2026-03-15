Negli Stati Uniti centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità per via dei venti forti

Sabato negli Stati Uniti i venti forti hanno provocato estese interruzioni di elettricità in diversi stati, oltre ad abbattere alberi e a causare incendi. Le interruzioni di elettricità hanno interessato soprattutto Ohio, Pennsylvania e Michigan, ovvero la cosiddetta zona dei grandi laghi: secondo il sito PowerOutage.us, che si occupa di verificare la copertura del servizio elettrico, sabato almeno 450mila abitanti sono rimasti senza elettricità.

I venti molto forti hanno anche danneggiato infrastrutture, tetti di edifici e negozi e hanno alimentato un incendio boschivo che ha ucciso una persona in Nebraska. Finora gli incendi hanno bruciato circa 2.430 chilometri quadrati di boschi.