La notizia principale sulla maggior parte dei giornali di oggi è la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sospendere le sanzioni sul petrolio russo, per contenere gli effetti sul prezzo del petrolio della guerra in Medio Oriente e del blocco navale dello stretto di Hormuz; la decisione è stata criticata sia dall’Ucraina che dai paesi dell’Unione Europea. Avvenire titola invece sui bombardamenti israeliani a Beirut, in Libano, mentre i giornali che non aprono sulla guerra in Medio Oriente seguono la campagna per il referendum sulla magistratura in programma il 22 e il 23 marzo.