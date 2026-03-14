La Francia ha vinto il Sei Nazioni maschile di rugby, segnando i punti decisivi all’ultimo minuto

Sabato sera nell’ultima partita del Sei Nazioni di rugby la Francia ha battuto 48-46 l’Inghilterra, e in questo modo ha vinto il torneo per la seconda volta consecutiva. È stata una partita ricca di punti, di errori e di ribaltamenti di punteggio; alla fine è stato decisivo il calcio di punizione segnato da Thomas Ramos all’83esimo minuto, quindi durante il recupero, nell’ultima azione della partita. Cinque minuti prima l’Inghilterra aveva segnato una meta con cui era andata in vantaggio.

Se la Francia avesse perso, il Sei Nazioni sarebbe stato vinto dall’Irlanda, che nel pomeriggio aveva battuto la Scozia, superandola. Tutte e tre le nazionali potevano ancora vincere il torneo, all’ultima giornata. La Francia ha confermato di essere una delle migliori nazionali in Europa e nel mondo. L’Italia, che oggi ha perso contro il Galles, è arrivata quarta, davanti a Inghilterra e proprio Galles.

Gli highlights della partita

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