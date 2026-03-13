Il Pakistan ha bombardato di nuovo l’Afghanistan, uccidendo quattro persone

Il Pakistan ha attaccato l’Afghanistan con bombardamenti che hanno causato quattro morti e 15 feriti a Kabul, la capitale del paese. Un portavoce del governo talebano, che guida l’Afghanistan, ha detto che il Pakistan ha bombardato anche Kandahar, una città del sud del paese, e le regioni di Paktia e Paktika, che si trovano a sud di Kabul e vicino al confine con il Pakistan. Al momento non è chiaro se questi ultimi bombardamenti abbiano causato morti.

Questo è il più recente di una serie di attacchi reciproci tra Pakistan e Afghanistan, che condividono un confine lungo oltre 2.500 chilometri e hanno rapporti tesi da tempo. In particolare il Pakistan accusa i talebani di ospitare e sostenere il gruppo terroristico Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), noto anche come talebani pachistani, che sono distinti dai talebani afghani ma con cui c’è una forte vicinanza. Il TTP sta portando avanti una violenta insurrezione armata nella parte occidentale del Pakistan, in cui sono state uccise migliaia di persone. Secondo il governo pachistano questi attacchi vengono compiuti con la complicità dei talebani.