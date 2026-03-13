Mentre la maggior parte dei giornali di oggi continua a seguire in apertura le notizie sulla guerra in Medio Oriente, qualche giornale si occupa invece della campagna per il referendum sulla magistratura che si terrà il 22 e il 23 marzo. I titoli sulla guerra riguardano il primo comunicato, letto dalla televisione nazionale, della nuova Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che ha detto di voler mantenere il blocco alla navigazione nello stretto di Hormuz e di voler continuare la guerra, e l’attacco alla base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno; il comizio a Milano della presidente del Consiglio Meloni nel quale ha mantenuto toni duri verso parte della magistratura invitando a votare sì è invece la notizia principale sul referendum.