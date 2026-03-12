La sciatrice Chiara Mazzel ha vinto la sua quarta medaglia (su quattro gare) alle Paralimpiadi di Milano Cortina
La sciatrice italiana Chiara Mazzel, 29 anni, ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante alle Paralimpiadi invernali nella categoria vision impaired, in cui gareggiano atlete cieche o ipovedenti. Per Mazzel è la quarta medaglia in altrettante gare in queste Paralimpiadi, tre d’argento e una d’oro; è la prima invece a Milano Cortina per la sua guida di oggi, Fabrizio Casal, che la accompagna solo nelle specialità tecniche (i due slalom, quindi).
La gara è stata vinta dall’austriaca Veronika Aigner, che aveva vinto anche la discesa. Prima di queste Paralimpiadi Mazzel, che è stata scelta come portabandiera per l’Italia, non aveva vinto alcuna medaglia olimpica. Sabato nello slalom speciale potrà vincere la sua quinta, centrando uno storico en plein. È la decima medaglia per l’Italia a Milano Cortina, la nona che arriva dallo sci alpino (l’altra è stata vinta nello snowboard).
