Le notizie principali sulla guerra in Medio Oriente in apertura sui giornali di oggi sono l’aumento del prezzo del petrolio, con la minaccia iraniana di farlo salire fino a 200 dollari al barile, il piano dei paesi dell’Agenzia internazionale dell’energia per usare le riserve petrolifere per attenuare le conseguenze della guerra, le tre navi mercantili colpite nello stretto di Hormuz da attacchi iraniani, e l’intervento in parlamento della presidente del Consiglio Meloni per riferire sul conflitto. Qualche giornale segue invece la campagna sul referendum sulla magistratura per cui si voterà il 22 e il 23 marzo.