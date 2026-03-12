L’Italia del baseball ha battuto il Messico ed è ai quarti di finale dei Mondiali

Giovedì la Nazionale italiana di baseball ha vinto 9 a 1 contro il Messico nel World Baseball Classic (i Mondiali di baseball). Era l’ultima partita della fase a gironi e l’Italia si è così qualificata per i quarti di finale al primo posto del suo gruppo, seguita dagli Stati Uniti – che aveva inaspettatamente battuto mercoledì. È la seconda volta consecutiva che l’Italia si qualifica per i quarti (il suo miglior risultato, nel torneo) ed è la prima volta che lo fa vincendo quattro partite su quattro, una cosa che nessuna squadra europea aveva mai fatto finora.

Contro il Messico l’Italia ha ancora una volta mostrato l’alto livello di alcuni suoi giocatori. Questa volta sono stati determinanti il capitano Vinnie Pasquantino, che ha fatto tre fuoricampo (nessuno ne aveva mai realizzati così tanti in una sola partita del World Baseball Classic), e il lanciatore Aaron Nola, considerato il più forte dell’Italia.

Come sempre l’Italia si è anche distinta per il modo in cui i suoi giocatori hanno voluto mostrare il legame con le proprie origini italiane. Oltre al caffè espresso, la giacca Armani e i baci sulla guancia per ogni giocatore che fa fuoricampo, a fine partita hanno fatto partire ad altissimo volume “Con te partirò” di Andrea Bocelli, come dopo ogni vittoria.

L’Italia era nel girone B e ai quarti incontrerà la seconda classifica del girone A, cioè Porto Rico. È una squadra tutto sommato dello stesso livello dell’Italia e non c’è dunque una chiara favorita. La partita sarà sabato 14 marzo alle 20 e si potrà vedere su Sky, sulla sua piattaforma di streaming Now e pure in chiaro sulla Rai.