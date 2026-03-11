In Sudan almeno 17 persone sono state uccise in un attacco contro una scuola e una struttura sanitaria

A Shukeiri, un villaggio nel sudest del Sudan, almeno 17 persone sono state uccise in un attacco di un drone carico di esplosivo che ha colpito una scuola e una struttura sanitaria: la maggior parte delle persone morte erano studenti. Secondo il direttore del più grande ospedale della zona e l’organizzazione locale di medici Sudan Doctors Network, l’attacco sarebbe stato compiuto dalle Rapid Support Forces (RSF), il gruppo paramilitare che dal 2023 sta combattendo una sanguinosa guerra civile contro l’esercito regolare.

Sempre secondo Sudan Doctors Network nel villaggio non c’erano militari, e l’attacco sarebbe stato quindi deliberatamente rivolto a civili. Le RSF non hanno commentato l’accaduto. La guerra in Sudan è iniziata ad aprile del 2023, ha causato almeno 150mila morti e una delle crisi umanitarie peggiori di questo secolo.