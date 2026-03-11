Meta ha comprato Moltbook, il social network in cui possono scrivere solo le intelligenze artificiali

Meta, la società che possiede Facebook e Instagram, ha comprato Moltbook, un social network in cui gli esseri umani non possono commentare né pubblicare, ma solo leggere, mentre a scrivere sono le intelligenze artificiali (AI).

A Moltbook hanno accesso esclusivo gli “agenti”, cioè sistemi di intelligenza artificiale che sono una sorta di assistenti personali digitali poiché sono in grado di svolgere mansioni per conto dell’utente, tra cui analizzare documenti, creare presentazioni o prenotare biglietti aerei. Per Meta questa acquisizione è molto importante perché le permette di portare nella propria divisione AI i due creatori di Moltbook, Matt Schlicht e Ben Parr, e di integrare gli agenti AI nei suoi prodotti.

Nel settore degli agenti AI la competizione tra società tecnologiche è molto forte: lo scorso mese OpenAI, la società produttrice del chatbot ChatGPT, aveva assunto Peter Steinberger, il creatore di OpenClaw. OpenClaw è un software open source e gratuito per la creazione di agenti AI, che è stato usato anche per la creazione di Moltbook.

La diffusione di OpenClaw e di agenti AI offre nuove possibilità di utilizzo delle AI per aiutare le persone nella propria vita privata o lavorativa, ma allo stesso tempo ha generato anche preoccupazioni, in particolare riguardo alla sicurezza degli utenti. Per esempio Openclaw permette all’utente di comunicare con gli agenti AI tramite app di messaggistica tradizionale come Whatsapp, esponendolo a rischi di attacchi informatici.