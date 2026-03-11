Le conseguenze sull’economia della guerra fra Israele e Stati Uniti e Iran sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con l’aumento del prezzo del petrolio e delle tariffe energetiche e le ipotesi di azioni militari per garantire il traffico navale nello stretto di Hormuz, attraverso il quale passa gran parte del petrolio e del gas naturale estratto dai paesi del golfo Persico. Qualche giornale invece segue le notizie sulla giustizia, con la campagna per il referendum sulla magistratura e le polemiche per le dichiarazioni della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Bartolozzi, e sulla vicenda della “famiglia nel bosco”.