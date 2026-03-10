Quasi tutti i giornali seguono in apertura ancora le notizie sulla guerra fra Israele e Stati Uniti e Iran, e le notizie principali su cui si concentrano i titoli di oggi sono la telefonata fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin nella quale Trump avrebbe detto che la guerra è quasi finita, il missile iraniano abbattuto dalla NATO sulla Turchia, e le conseguenze del conflitto sul prezzo del petrolio e sull’economia mondiale. Qualche giornale apre invece sulla campagna per il referendum sulla magistratura del 22 e del 23 marzo, con il video pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio Meloni a favore del sì e le polemiche sulla capa di gabinetto del ministero della Giustizia, che ha paragonato la magistratura a un plotone di esecuzione.