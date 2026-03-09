Lunedì 9 marzo
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Due nuove ricerche sembrano confermare i benefici della "restrizione calorica", che prevede di ridurre fino al 70 per cento il consumo di calorie, ma ci sono ancora molti dubbi
Lo ha scritto David Szalay e ha vinto il Booker Prize: racconta attraverso il suo protagonista un modello di uomo succube e tormentato
Una guida pratica agli investimenti ora che vale sempre di più, se state pensando di vendere la catenina del battesimo o se volete comprarlo