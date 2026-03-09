Le prime pagine di oggi
Mojtaba Khamenei nuova Guida suprema, l'aumento del prezzo del petrolio, e la campagna per il referendum sulla giustizia
Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia principale è la decisione dell’assemblea degli esperti dell’Iran di nominare come nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, la precedente Guida suprema uccisa nei primi attacchi di Israele e Stati Uniti all’Iran. Qualche giornale si occupa invece del tema della giustizia, in vista del referendum costituzionale del 22 e del 23 marzo, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria del Milan nel derby di Milano con l’Inter, che rimane in testa alla classifica con 7 punti di vantaggio.