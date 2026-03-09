Una donna ha sparato contro la casa di Rihanna a Los Angeles ed è stata arrestata

La polizia di Los Angeles, in California, ha arrestato una donna che ha sparato diversi colpi con un fucile d’assalto contro la casa della cantante Rihanna. Nella casa vivono anche il compagno di Rihanna, il rapper A$AP Rocky, e i loro tre figli: secondo quanto scrive il Los Angeles Times la cantante sarebbe stata in casa al momento degli spari. Non ci sono feriti.

La donna è stata trovata dalla polizia circa mezz’ora dopo la chiamata di emergenza ed è stata arrestata: ha circa trent’anni e non è ancora chiaro il suo movente. Ha sparato una decina di colpi mentre era a bordo di un’auto che passava sulla strada davanti alla casa. I proiettili hanno danneggiato i muri dell’edificio e un camper parcheggiato nel vialetto.

Nel 2018 c’era stato un altro problema di sicurezza con la casa di Rihanna: un uomo si era introdotto al suo interno mentre era vuota e ci era rimasto per 12 ore. Era stato trovato il giorno successivo da un’assistente della cantante. L’uomo era stato poi condannato per stalking.