La maggior parte dei giornali di oggi mette in prima pagina ancora la guerra in Medio Oriente, soffermandosi però su diversi aspetti: c’è chi titola sui bombardamenti, chi sulla situazione nello stretto di Hormuz oppure sui timori che la guerra faccia alzare ancora i prezzi dei carburanti e quindi del costo della vita in generale. Le altre questioni trattate sulle prime pagine sono il referendum sulla riforma della magistratura, la vicenda della “famiglia nel bosco” e la Giornata internazionale della donna, che è oggi.