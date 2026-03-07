C’è stato un terremoto di magnitudo 5.5 sull’isola di Sumatra, in Indonesia

Sabato c’è stato un forte terremoto sull’isola di Sumatra, in Indonesia. La magnitudo non è stata ancora confermata: secondo la Geological Survey degli Stati Uniti (USGS), l’agenzia che si occupa di studi sul territorio e di rischi naturali, è stata di 5.2, mentre per altri istituti come l’Helmholtz Centre for Geosciences (GFZ) è stata di 5.5. Secondo l’USGS il terremoto è avvenuto 95 chilometri a sud est della città di Sungai Penuh, a una profondità di 88,8 chilometri. Al momento non ci sono informazioni su eventuali danni.