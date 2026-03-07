NewsletterPodcast
Per un incidente nelle qualifiche, Verstappen partirà dalle ultime posizioni nel primo Gran Premio di Formula 1 dell’anno

Max Verstappen perde il controllo della macchina durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia di Formula 1, 7 marzo 2026 (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)
Max Verstappen perde il controllo della macchina durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia di Formula 1, 7 marzo 2026 (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

Sabato il pilota nederlandese della Red Bull Max Verstappen ha fatto un incidente durante le qualifiche del Gran Premio d’Australia, il primo del prossimo Mondiale di Formula 1, e domenica partirà dunque al 20esimo posto su 22. È stata una grossa sorpresa: Verstappen è considerato il pilota migliore del mondo, ha vinto quattro volte di fila la Formula 1 (tra 2021 e 2024) e l’anno scorso aveva quasi completato una clamorosa rimonta, prima che vincesse Lando Norris della McLaren.

L’incidente è stato assai inusuale per un pilota esperto come lui. Verstappen ha perso aderenza senza un apparente motivo, è slittato nella ghiaia e si è schiantato contro le barriere. Non si è fatto male e non si è ancora capito bene cosa sia successo: si sa solo che si è bloccata improvvisamente la parte posteriore della macchina.

È andata molto meglio al compagno di squadra di Verstappen, il francese Isack Hadjar, che partirà sorprendentemente dal terzo posto. Ma è andata alla grande soprattutto la Mercedes, la scuderia favorita di questo Mondiale: i suoi due piloti – il britannico George Russell e l’italiano Kimi Antonelli – sono arrivati rispettivamente primo e secondo.

Per la Ferrari sono state qualifiche un po’ deludenti, viste le grandi aspettative che c’erano, ma può ancora contare sulle sue buone capacità in partenza: il monegasco Charles Leclerc partirà infatti dal quarto posto, mentre il britannico Lewis Hamilton dall’ottavo posto.

Tag: ferrari-formula 1-max verstappen-mercedes-red bull

