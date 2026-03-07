Per un incidente nelle qualifiche, Verstappen partirà dalle ultime posizioni nel primo Gran Premio di Formula 1 dell’anno

Sabato il pilota nederlandese della Red Bull Max Verstappen ha fatto un incidente durante le qualifiche del Gran Premio d’Australia, il primo del prossimo Mondiale di Formula 1, e domenica partirà dunque al 20esimo posto su 22. È stata una grossa sorpresa: Verstappen è considerato il pilota migliore del mondo, ha vinto quattro volte di fila la Formula 1 (tra 2021 e 2024) e l’anno scorso aveva quasi completato una clamorosa rimonta, prima che vincesse Lando Norris della McLaren.

L’incidente è stato assai inusuale per un pilota esperto come lui. Verstappen ha perso aderenza senza un apparente motivo, è slittato nella ghiaia e si è schiantato contro le barriere. Non si è fatto male e non si è ancora capito bene cosa sia successo: si sa solo che si è bloccata improvvisamente la parte posteriore della macchina.

È andata molto meglio al compagno di squadra di Verstappen, il francese Isack Hadjar, che partirà sorprendentemente dal terzo posto. Ma è andata alla grande soprattutto la Mercedes, la scuderia favorita di questo Mondiale: i suoi due piloti – il britannico George Russell e l’italiano Kimi Antonelli – sono arrivati rispettivamente primo e secondo.

Per la Ferrari sono state qualifiche un po’ deludenti, viste le grandi aspettative che c’erano, ma può ancora contare sulle sue buone capacità in partenza: il monegasco Charles Leclerc partirà infatti dal quarto posto, mentre il britannico Lewis Hamilton dall’ottavo posto.