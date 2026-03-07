La maggior parte dei giornali di oggi continua a occuparsi in apertura della guerra fra Israele e Stati Uniti e Iran, con la richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump di una “resa incondizionata” iraniana, le preoccupazioni per l’aumento del prezzo del petrolio e del gas naturale per la difficoltà di ricevere forniture dai paesi del golfo Persico a causa del conflitto, e l’indiscrezione pubblicata dal Washington Post sulla collaborazione fornita dalla Russia all’Iran per individuare obiettivi da colpire. Qualche giornale titola invece sull’allontanamento della madre dai figli della “famiglia nel bosco” disposto dal tribunale per i minorenni dell’Aquila con una decisione molto criticata dalla presidente del Consiglio Meloni.