Sabato c’è stata un’esplosione in una discoteca di Trujillo, nel nordovest del Perù: almeno 30 persone sono state ferite, e 4 sono in gravi condizioni. Non è chiaro cosa abbia causato l’esplosione. La discoteca si chiama Dali e al momento dell’esplosione si stava svolgendo il concerto di una band locale, gli Amor Rebelde.

Un video condiviso da un’emittente televisiva peruviana Sol TV mostra diverse persone mentre scappano dopo aver sentito un forte boato. Il ministro della salute di La Libertad, la regione in cui si trova Trujillo, ha detto che le persone ferite sono state portate nei principali ospedali della città.