48 persone sono morte in uno scontro tra l’esercito nigeriano e un gruppo armato a Katsina, in Nigeria

Venerdì 45 persone sono state uccise dall’esercito nigeriano nello stato di Katsina, nel nord del paese, in uno scontro in cui sono morti anche tre soldati. Le persone uccise dall’esercito facevano parte di bande armate provenienti dal confinante stato di Zamfara, che lo scorso 5 marzo erano entrate nel villaggio di Musawa e avevano cercato di rubare del bestiame. Gli scontri sono avvenuti vicino a una base dell’esercito a Dan Ali, un piccolo villaggio rurale nello stato di Katsina.