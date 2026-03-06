Sei cose che abbiamo comprato a febbraio

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Una fascia portatutto per andare a correre

Dopo aver passato anni e anni ad andare a correre allacciandosi al braccio fasce portatelefono che, dopo un po’, non tenevano più, si rompevano e non si adattavano a telefoni diversi, un redattore dice di aver trovato una soluzione «economica e super efficiente»: la fascia portatutto. È una fascia che si porta sul busto con una tasca interna che gira tutt’intorno dove può mettere tutto ciò che gli serve. Apprezza il fatto che il telefono – qualunque telefono – ci stia senza ballare e che ci sia spazio anche per un piccolo impermeabile e per le chiavi di casa. Sua moglie gli dice che sembra stia indossando una pancera, ma continua a usarla con grande soddisfazione podistica. L’ha presa su Amazon, è disponibile in taglie diverse e costa circa 13 euro.

Un bidet portatile

Una redattrice che va spesso a fare camminate e gite di più giorni in montagna ha comprato un bidet portatile. È un aggeggino che si avvita sulle bottigliette di plastica e che serve a direzionare l’acqua per lavarsi. Si può usare su qualsiasi bottiglietta perché è dotato di una serie di anelli di gomma che permettono di adattarlo ad aperture di diverse dimensioni. La redattrice dice che funziona bene e che «fa un bel getto». La cosa che preferisce però è che potrebbe convincere le persone a non «lasciare in posti naturali e incontaminati quelle orride salviettine umidificate che non si deteriorano mai». Costa 10 euro su Amazon.

Un pelapatate in acciaio

Una redattrice denuncia un avvenimento molto strano che accade «almeno una volta all’anno» in casa sua: «il pelapatate finisce in una dimensione parallela» e non viene mai più trovato. Per questo ha deciso di comprare quello definitivo, in acciaio, esteticamente bello e anche ben affilato (a differenza di quelli economici che «tagliano bene solo le dita», dice), così è più invogliata a trattarlo con cura e a non perderlo. È della marca OhanaBeach e costa 10 euro.

Una borsa ripiegabile

Da tenere nella borsetta, nello zaino o nella tasca della giacca per qualsiasi necessità. Un redattore ha comprato quella della marca giapponese Shupatto. È una borsa in poliestere molto capiente che – essendo fatta tutta a pieghette – quando è vuota si appiattisce completamente e la si può ripiegare, per poi arrotolarla e chiuderla con un bottoncino. Lui l’ha comprata su Amazon, dove sono disponibili dimensioni e stampe diverse. Costa circa 22 euro.

Un set di pentole per l’induzione

Una persona del Post ha comprato un set da cinque pentole in alluminio con rivestimento antiaderente e quattro coperchi in alluminio della marca spagnola Bra. Ha speso circa 277 euro e lo ha preso su Amazon. Le pentole le piacciono perché sono «super resistenti» e belle spesse, dice. Ma le apprezza anche perché possono essere messe sia sulla piastra a induzione che in forno e fungere quindi «da teglie o terrine per fare cotture miste». Prima di farlo però bisogna ricordarsi di togliere i manici in silicone, che sono appunto removibili.

Un filtro da caffè americano riutilizzabile

Per non dover continuamente comprare e ricomprare quelli usa e getta di carta, una persona del Post ha preso un filtro riutilizzabile per la sua macchina per il caffè americano. Una volta usato, basta buttare la polvere di caffè e lavarlo. Ne esistono di diverse misure: lei ha preso questo, abbastanza piccolo, che si adatta perfettamente alla sua macchinetta. Costa circa 11 euro.

