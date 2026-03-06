Tutti i giornali dedicano sempre l’apertura alla guerra fra Stati Uniti e Israele e Iran, e gli argomenti principali di oggi sono l’invio di navi e mezzi militari da parte di Francia, Italia e Grecia in difesa di Cipro, le dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni, che in un’intervista radiofonica ha detto che l’Italia non è in guerra e non intende parteciparvi, e del ministro della Difesa Crosetto, che in parlamento ha definito una violazione del diritto internazionale l’attacco all’Iran, l’andamento dei combattimenti, e le conseguenze del conflitto sull’economia mondiale, con gli aumenti che riguardano soprattutto i prezzi di petrolio e gas.