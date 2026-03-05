Le notizie di oggi sulla guerra fra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra, che continua a occupare le aperture dei giornali, sono diverse: l’affondamento nell’oceano Indiano di una nave militare iraniana da parte di un sottomarino statunitense che ha provocato oltre 80 morti, il missile iraniano lanciato verso la Turchia intercettato dalle difese della NATO, il confronto fra Stati Uniti e Spagna per l’opposizione del governo spagnolo alla guerra, l’ipotesi di un’operazione di terra contro il regime da parte dei curdi iraniani, e i nuovi attacchi e bombardamenti su Iran, Libano e paesi del golfo Persico. Fa una scelta diversa la Verità, che dedica l’apertura al tema della giustizia criticando una sentenza del tribunale di Firenze.