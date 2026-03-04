La guerra fra Israele e Stati Uniti e Iran è sempre in apertura su tutti i giornali di oggi, che nei titoli si occupano della scelta, non ancora confermata dal regime, del figlio di Ali Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran, dei nuovi bombardamenti sull’Iran e sui paesi del golfo Persico, delle azioni militari israeliane in Libano, delle conseguenze della guerra sull’economia mondiale, e dello spostamento di navi e mezzi militari nel Mediterraneo orientale da parte di Francia e Regno Unito.