Su tutti i giornali di oggi l’apertura è sempre dedicata alla guerra iniziata sabato con l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran; i titoli principali riguardano le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che in un discorso dalla Casa Bianca ieri ha detto che la guerra potrebbe essere lunga e ha ipotizzato l’invio di truppe di terra in Iran, gli attacchi israeliani a Hezbollah in Libano, i droni e missili iraniani lanciati, oltre che contro alcuni paesi del golfo Persico, verso una base militare britannica a Cipro, e le conseguenze del conflitto sull’economia mondiale.