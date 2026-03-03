Ci sono quattro indagati minorenni per il suicidio del 14enne Paolo Mendico, avvenuto a settembre

Il quotidiano romano Il Messaggero ha scritto che la procura dei minori di Roma ha individuato quattro indagati nell’inchiesta sul suicidio di Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni che abitava nel comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, morto l’11 settembre 2025. Il caso del suicidio era stato molto discusso, ma finora non risultava nessun indagato. Le quattro persone coinvolte nell’indagine sono compagni di scuola di Mendico e hanno tra i 16 e i 17 anni. Il Messaggero scrive che sono indagati per atti persecutori (cioè per stalking) perché avrebbero preso in giro ripetutamente Mendico. Fin da subito le indagini attorno al suicidio si erano concentrate sui presunti atti di bullismo a scuola subiti da Mendico da parte di coetanei e adulti.

Anche la procura di Latina sta conducendo un’indagine sul caso, che si concentra però sul reato di istigazione al suicidio e che al momento è a carico di ignoti. A differenza di quella della procura dei minori, riguarda il possibile coinvolgimento di persone adulte. L’indagine a Latina dovrebbe completarsi entro aprile.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure via WhatsApp dalle 18 alle 21 al 324 0117252.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.