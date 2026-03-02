Il primo ministro del Canada è in India per migliorare i rapporti tra i due paesi, molto tesi dopo l’omicidio di un attivista sikh

Il primo ministro canadese Mark Carney sta facendo una visita di quattro giorni in India per cercare di migliorare le relazioni diplomatiche tra i due paesi e aumentare la cooperazione economica. È la prima visita di Carney in India da quando è diventato primo ministro del Canada nel marzo del 2025 e lunedì ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi. È una visita molto rilevante perché i rapporti diplomatici tra Canada e India si sono interrotti due volte tra il 2023 e il 2024 poiché il Canada aveva accusato l’India di essere coinvolta nell’omicidio dell’attivista canadese di etnia sikh Hardeep Singh Nijjar, avvenuto a Vancouver a giugno del 2023. L’India aveva negato di essere responsabile e aveva accusato il governo del primo ministro Justin Trudeau di dare rifugio agli estremisti del movimento sikh.

Nijjar era uno dei principali sostenitori del movimento separatista sikh per la fondazione del Khalistan, stato sovrano che secondo il movimento dovrebbe sorgere nel Punjab, una regione indiana al confine con il Pakistan (secondo una parte del movimento lo stato dovrebbe includere anche il Punjab pakistano). Il movimento pro Khalistan è considerato terroristico in India ed è stato protagonista negli anni Ottanta e Novanta di azioni violente e vittima di feroci repressioni da parte del governo centrale.

Già lo scorso anno i rapporti tra Canada e India erano migliorati: in occasione del G20 in Sudafrica Carney e Modi si erano incontrati e si erano accordati per riprendere le trattative su un accordo commerciale.

Lunedì Carney ha detto che i rapporti tra Canada e India sono entrati in «una nuova era». I due paesi hanno firmato 13 accordi commerciali, tra cui uno per fornire uranio all’India dal valore di 2,6 miliardi di dollari canadesi (1,6 miliardi di euro). Carney ha inoltre invitato Modi a visitare il Canada. Dopo questa visita Carney andrà in Giappone e in Australia per cercare di stringere accordi commerciali che permettano al Canada di diversificare le proprie esportazioni al fine di ridurre la dipendenza commerciale dagli Stati Uniti.

