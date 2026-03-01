Tre persone sono state uccise in una sparatoria in Texas: l’FBI la considera un potenziale atto terroristico

Domenica c’è stata una sparatoria fuori da un bar ad Austin, in Texas, negli Stati Uniti: un uomo ha ucciso a due persone e ne ha ferite 14 sparando a chi era all’esterno del locale, ed è stato ucciso poco dopo dalla polizia. L’FBI, la principale agenzia investigativa federale degli Stati Uniti, ha detto di considerare la sparatoria come un potenziale attacco terroristico, ma non ha diffuso maggiori informazioni al riguardo.

Secondo quanto riferito da fonti investigative ai media statunitensi, l’uomo che ha sparato indossava una felpa con su scritto in inglese “proprietà di Allah” e una maglietta con la bandiera iraniana. Secondo gli investigatori quindi potrebbe essere stato motivato dall’attacco statunitense contro l’Iran. I media lo hanno identificato come Ndiaga Diagne, un cittadino statunitense di 53 anni nato in Senegal.