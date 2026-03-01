È morto l’ex pilota di rally Sandro Munari. Era soprannominato il Drago di Cavarzere, il paese veneto dove era nato 85 anni fa. Negli anni Settanta Munari vinse un campionato mondiale, un titolo europeo, due campionati italiani, la Targa Florio e quattro volte il Rally di Monte Carlo. Munari era noto per la sua precisione alla guida e per l’efficace gestione tattica delle gare. Corse soprattutto con l’auto sportiva Lancia Stratos e con la Lancia Fulvia Coupé HF.