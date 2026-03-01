NewsletterPodcast
  • Media
  • Domenica 1 marzo 2026

Le prime pagine di oggi

Sono dedicate quasi tutte alla morte di Ali Khamenei, il capo politico e religioso dell'Iran ucciso dai bombardamenti americani e israeliani

La notizia di apertura di tutti i giornali nazionali è la morte di Ali Khamenei, il capo politico, religioso e militare dell’Iran, ucciso sabato nel primo giorno di guerra degli Stati Uniti e di Israele contro il regime iraniano. Quasi tutti i giornali attribuiscono la notizia della morte al presidente statunitense Donald Trump perché la conferma da parte dei media iraniani è arrivata soltanto nella notte. La guerra in Iran occupa quasi tutto il resto delle prime pagine dei giornali nazionali ad eccezione dello spazio riservato al festival di Sanremo e in particolare all’annuncio del nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, che prenderà il posto di Carlo Conti. Sulle prime pagine dei giornali sportivi invece c’è la vittoria dell’Inter contro il Genoa.

