NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP, prima gara del Mondiale

Bezzecchi stringe il pugno mentre guida
Bezzecchi festeggia la vittoria dopo aver superato la linea del traguardo (AP Photo/Kittinun Rodsupan)

Il pilota italiano Marco Bezzecchi dell’Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP, a Buriram, nella prima gara del campionato mondiale del 2026. Il suo principale rivale e campione del mondo in carica, lo spagnolo Marc Márquez della Ducati, si è invece ritirato a cinque giri dalla fine a causa di una foratura. Bezzecchi, che era partito dalla prima posizione, ci è rimasto per tutta la gara, conclusa con oltre cinque secondi di vantaggio sullo spagnolo Pedro Acosta, del team KTM, e una decina sullo spagnolo Raúl Fernández, del team Trackhouse (satellite di Aprilia).

Sono moto Aprilia anche la quarta e la quinta classificata: lo spagnolo Jorge Martín, compagno di squadra di Bezzecchi, e il giapponese Ai Ogura, compagno di squadra di Fernández. Al primo posto nella classifica generale con 32 punti c’è Acosta, che sabato aveva vinto la sprint race davanti a Márquez, mentre Bezzecchi si era ritirato.

Tag: marc marquez-Marco Bezzecchi-motogp

Consigliati