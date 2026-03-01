Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP, prima gara del Mondiale

Il pilota italiano Marco Bezzecchi dell’Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP, a Buriram, nella prima gara del campionato mondiale del 2026. Il suo principale rivale e campione del mondo in carica, lo spagnolo Marc Márquez della Ducati, si è invece ritirato a cinque giri dalla fine a causa di una foratura. Bezzecchi, che era partito dalla prima posizione, ci è rimasto per tutta la gara, conclusa con oltre cinque secondi di vantaggio sullo spagnolo Pedro Acosta, del team KTM, e una decina sullo spagnolo Raúl Fernández, del team Trackhouse (satellite di Aprilia).

Sono moto Aprilia anche la quarta e la quinta classificata: lo spagnolo Jorge Martín, compagno di squadra di Bezzecchi, e il giapponese Ai Ogura, compagno di squadra di Fernández. Al primo posto nella classifica generale con 32 punti c’è Acosta, che sabato aveva vinto la sprint race davanti a Márquez, mentre Bezzecchi si era ritirato.