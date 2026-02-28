È morto il cantante statunitense Neil Sedaka

Venerdì a Los Angeles è morto a 86 anni il cantante e autore statunitense Neil Sedaka, di grande popolarità fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, e con una lunga carriera proseguita nei decenni successivi. Era nato nel 1939 a Brooklyn, New York, in una famiglia ebrea. Fra il 1959 e il 1963 vendette oltre 25 milioni di dischi, con canzoni pop-rock molto note tra cui Breaking Up Is Hard to Do, Happy Birthday Sweet Sixteen, Calendar Girl, Oh! Carol e Laughter in the rain.

Il suo grande successo internazionale fu di fatto interrotto dall’arrivo anche sul mercato statunitense dei Beatles, ma Sedaka seppe rilanciarsi negli anni Settanta, trasferendosi in Inghilterra e pubblicando due album di buon successo per la casa discografica di Elton John, Rocket Records. Ha continuato a scrivere canzoni per sé e per gli altri per tutti gli anni Ottanta. La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia.