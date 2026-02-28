Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia principale è l’incidente a Milano di un tram che è deragliato andando a sbattere contro un palazzo, e che ha provocato due morti e diversi feriti. Il Sole 24 Ore titola invece sull’entrata in vigore annunciata dalla presidente della Commissione europea von der Leyen dell’accordo commerciale fra Unione Europea e quattro paesi del Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile), il Manifesto apre sulla vittoria della candidata dei Verdi nelle elezioni suppletive per il parlamento britannico in un collegio vicino a Manchester, Avvenire si occupa del ricorso alla Corte suprema dei vescovi statunitensi contro l’ordine esecutivo del presidente Trump che limita la concessione della cittadinanza per nascita, e Domani segue le discussioni sulla proposta di modifica della legge elettorale presentata dalla maggioranza.