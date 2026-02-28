OpenAI si è accordata con il dipartimento della Difesa statunitense per l’uso delle sue tecnologie

OpenAI, una delle più importanti società impegnate nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, si è accordata con il dipartimento della Difesa statunitense per la fornitura di tecnologie da utilizzare in attività legate alla sicurezza nazionale. Sam Altman, capo e fondatore della società, ha scritto sul social X che in base all’accordo le tecnologie non saranno però utilizzate per operazioni di sorveglianza di massa nel paese né per lo sviluppo di armi autonome. E ha chiesto alla Difesa di offrire le stesse condizioni a tutte le aziende di intelligenza artificiale.

È un punto importante, perché l’inclusione degli usi militari dei sistemi negli scopi legittimi era da settimane motivo di tensioni tra il Pentagono e Anthropic, una delle altre grandi società statunitensi impegnate nell’intelligenza artificiale, e tra le prime ad aver fatto contratti col Pentagono per la gestione di documenti secretati e operazioni di sicurezza nazionale. Venerdì il presidente Donald Trump aveva detto di aver ordinato a tutte le agenzie governative federali di smettere subito di utilizzare gli strumenti di Anthropic, dopo il rifiuto dell’azienda di renderli disponibili al Pentagono anche per qualsiasi uso militare nelle trattative per un contratto da 200 milioni di dollari.

In questi anni Anthropic, conosciuta soprattutto per il chatbot Claude, ha cercato di distinguersi dalle altre società impegnate nelle AI – come Meta, Alphabet e OpenAI – per una maggiore attenzione alla tutela dei dati degli utenti e segnalando cautele nello sviluppo di sistemi che potrebbero essere pericolosi per la collettività. Non è ben vista dall’attuale governo degli Stati Uniti, anche perché all’interno dell’azienda lavorano alcuni funzionari che avevano collaborato con il governo di Joe Biden. Trump l’ha definita, tra le altre cose, «un’azienda di sinistra radicale».

