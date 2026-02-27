Alle 21 di stasera inizia uno sciopero dei treni, finirà alle 21 di sabato

Dalla sera di venerdì 27 febbraio alle 21 è previsto uno sciopero dei treni che finirà alle 21 di sabato 28. Il sindacato di base Assemblea nazionale PdM/PdB lo ha proclamato per tutti i lavoratori delle ferrovie, mentre CUB e USB solo per quelli del trasporto merci. Il motivo dello sciopero è la richiesta di turni più brevi, salari migliori e l’assunzione di più lavoratori per garantire maggiore sicurezza per chi lavora e per i passeggeri.

Per quanto riguarda Trenord venerdì 27 febbraio viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Sabato 28 febbraio saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti. Anche Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo hanno pubblicato sui rispettivi siti le liste dei treni garantiti e informazioni più dettagliate per chi vuole partire in queste ore.