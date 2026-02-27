Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata alla proposta di modifica della legge elettorale presentata ieri dai partiti della maggioranza, che prevede un meccanismo proporzionale con lo sbarramento al 3 per cento e un premio alla coalizione che supera il 40 per cento. Il Corriere della Sera titola invece sui colloqui fra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano, Repubblica sull’interrogatorio di Hillary Clinton alla commissione parlamentare che si occupa della vicenda Epstein, qualche giornale si occupa delle indagini sul bambino morto a Napoli dopo un trapianto sbagliato di cuore, il Manifesto segue la situazione a Cuba, Avvenire apre sulle indagini sui rider delle società di consegna a domicilio di cibo, e Libero titola sull’arresto a Parma di un uomo con l’accusa di aver organizzato l’omicidio di tre suore italiane in Burundi nel 2014.