I dati Auditel sulla terza serata del Festival di Sanremo

Auditel ha pubblicato i dati sul numero di spettatori che hanno seguito la terza serata del Festival di Sanremo, andata in onda giovedì sera. La puntata ha avuto in media 9,5 milioni di spettatori, pari al 60,6 per cento di share. È un dato in calo rispetto all’anno scorso, quando la terza serata era stata vista da 10,7 milioni di spettatori (seppur con uno share leggermente inferiore, pari al 59,8 per cento). I dati della terza serata sono molto simili a quelli della seconda, che in media era stata vista da 9,5 milioni di spettatori, pari al 59,5 per cento di share. Le tre serate finora hanno avuto tutte meno spettatori rispetto alla scorsa edizione di Sanremo.

Il metodo che Auditel utilizza dall’anno scorso per misurare ed elaborare i dati è definito “total audience”: rispetto ai modelli precedenti, che prendevano in considerazione principalmente il pubblico della televisione, considera anche gli spettatori dei servizi di streaming e di altri tipi di dispositivi.