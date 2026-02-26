Il governo svizzero ha detto che darà 50mila franchi alle famiglie delle vittime dell’incendio di Crans-Montana

Il governo svizzero ha detto che riconoscerà 50mila franchi (circa 55mila euro) alle persone ferite e alle famiglie delle 41 che sono morte a causa dell’incendio che la notte di Capodanno ha distrutto il locale Le Constellation di Crans-Montana, nel canton Vallese. Lo ha definito un contributo di solidarietà in segno di cordoglio da parte dello Stato, con lo scopo di aiutare le famiglie a gestire eventuali difficoltà finanziarie nell’immediato. La cifra si somma ai 10mila franchi che erano già stanziati dal Cantone Vallese per ciascuna vittima.

Il consiglio federale, che è l’organo esecutivo del governo svizzero, ha approvato una legge federale per autorizzare l’assemblea federale (cioè il parlamento) a sbloccare i fondi. Ci si aspetta che il parlamento la adotti nella prossima sessione, prevista per marzo. Il consiglio federale ha inoltre proposto di avviare una più ampia iniziativa per sostenere le persone coinvolte nell’incendio; la legge federale prevede anche che il governo possa contribuire con un massimo di 20 milioni di franchi (22 milioni di euro) a eventuali procedure extragiudiziali.

