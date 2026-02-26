Le prime pagine di oggi
L'indagine sui fattorini di Deliveroo, il discorso sullo stato dell'Unione di Trump, il festival di Sanremo, e il referendum "sulla giustizia"
Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il discorso sullo stato dell’Unione del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha esaltato le politiche della sua amministrazione e la situazione economica del paese, l’indagine della procura di Milano che ha messo sotto controllo giudiziario la società di consegne di cibo a domicilio Deliveroo, accusata di sfruttamento dei rider, e la campagna in vista del referendum “sulla giustizia”, in programma il 22 e il 23 marzo. Il Corriere della Sera apre poi sulle indagini sul poliziotto che ha ucciso un uomo a Rogoredo, vicino a Milano, mentre i giornali sportivi commentano la qualificazione dell’Atalanta e l’eliminazione della Juventus nei playoff di Champions League.