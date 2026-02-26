Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il discorso sullo stato dell’Unione del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha esaltato le politiche della sua amministrazione e la situazione economica del paese, l’indagine della procura di Milano che ha messo sotto controllo giudiziario la società di consegne di cibo a domicilio Deliveroo, accusata di sfruttamento dei rider, e la campagna in vista del referendum “sulla giustizia”, in programma il 22 e il 23 marzo. Il Corriere della Sera apre poi sulle indagini sul poliziotto che ha ucciso un uomo a Rogoredo, vicino a Milano, mentre i giornali sportivi commentano la qualificazione dell’Atalanta e l’eliminazione della Juventus nei playoff di Champions League.