Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la maggior parte si occupa della visita in Ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Costa in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa del paese, qualche giornale segue la campagna per il referendum sulla riforma della giustizia, la Stampa titola sulla decisione di Vannacci di far parte del gruppo dei partiti di estrema destra nel parlamento europeo, il Giornale e Libero si felicitano per il funzionamento del centro per migranti in Albania, e Domani si occupa della condanna a 12 anni per omicidio dell’ex assessore alla sicurezza di Voghera. I giornali sportivi commentano l’eliminazione dalla Champions League dell’Inter, sconfitta anche nel ritorno dai norvegesi del Bodø/Glimt, e presentano le partite di stasera di Juventus e Atalanta, pure loro a rischio eliminazione.