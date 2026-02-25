Il governo cubano ha detto di avere ucciso almeno 4 persone a bordo di un motoscafo statunitense

Il ministero dell’Interno di Cuba ha detto che i suoi soldati hanno ucciso quattro persone, e ne hanno ferite sei, a bordo di un motoscafo statunitense che era entrato nelle sue acque territoriali. Un funzionario degli Stati Uniti ha detto al New York Times che era un motoscafo civile, di persone cubane che si stavano avvicinando alla costa per cercare di portare via parenti dall’isola che da settimane è senza carburante e beni essenziali, e che non sono coinvolte la guardia costiera né la marina degli Stati Uniti.

È accaduto a nord della città di Corralillo, nel centro dell’isola. Il ministero dell’Interno ha sostenuto che le persone sul motoscafo abbiano sparato, quando un’imbarcazione governativa si è avvicinata per identificarlo, ferendone il comandante. Il governo cubano ha detto che il motoscafo era registrato in Florida e che farà un’indagine sulla vicenda. Da settimane Cuba è sottoposta alle pressioni degli Stati Uniti, che hanno bloccato le sue forniture di petrolio e anche minacciato di rovesciare il regime che la governa.

