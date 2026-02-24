Sono tre le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’arresto con l’accusa di omicidio volontario dell’agente di polizia che ha ucciso un uomo a Rogoredo, vicino a Milano, altri titolano sui dazi degli Stati Uniti, con il rinvio del voto al parlamento europeo sull’accordo fra Unione Europea e Stati Uniti dello scorso agosto e l’annuncio del presidente Trump di nuovi dazi al 15 per cento per tutti i paesi, altri ancora aprono sul quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e sul mancato accordo fra i paesi dell’Unione Europea, per l’opposizione dell’Ungheria, su nuove sanzioni alla Russia e un prestito all’Ucraina.