La compositrice francese Éliane Radigue, sperimentatrice di musica concreta ed elettronica, è morta a 94 anni

La compositrice francese Éliane Radigue, che fra anni Cinquanta e Novanta sperimentò diversi generi musicali d’avanguardia, ed è considerata tra i precursori della musica elettronica, è morta lunedì a Parigi. Lo ha comunicato all’agenzia di stampa Agence France-Presse la sua famiglia. Radigue aveva compiuto 94 anni lo scorso 24 gennaio. Tra le sue opere più significative c’è la Trilogie de la Mort, che pubblicò nel 1998.

Radigue era nata da una famiglia modesta di Parigi. Aveva studiato pianoforte e a metà anni Cinquanta si era avvicinata al compositore Pierre Schaeffer, considerato l’ideatore della musica concreta, una corrente musicale d’avanguardia basata sulla registrazione e sulla rielaborazione di suoni e rumori ambientali, in contrapposizione alla musica tradizionale (che lui chiamava astratta). Studiò con Schaeffer al suo Studio d’Essai, dove si impratichì con le tecniche di registrazione su nastro, e in seguito diventò l’assistente di Pierre Henry, a sua volta tra i maggiori esponenti della musica concreta. I suoi primi lavori sono Jouet électronique ed Elemental I, pubblicati rispettivamente nel 1967 e nel 1968. Con Usral, dell’anno successivo, si avvicinò allo stile minimalista.

Nel 1970 Radigue si trasferì a New York, dove cominciò a sperimentare con i primi sintetizzatori, i principali strumenti con cui si fa musica elettronica, e dal 1974 al 2000 compose quasi esclusivamente con un ARP 2500. Sempre negli anni Settanta si avvicinò e poi si convertì al buddismo, che divenne una grande influenza anche a livello artistico: è alla religione buddista che sono ispirate sia Trilogie de la Mort sia altri suoi lavori. Nel 2019 il Centro per l’arte e la tecnologia dei media di Karlsruhe, in Germania, le assegnò un premio per il suo contributo alla musica elettronica. Negli ultimi anni invece aveva composto perlopiù musiche per strumenti acustici.

