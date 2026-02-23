Domenica il Pakistan ha compiuto una serie di attacchi aerei contro l’Afghanistan, uccidendo decine di persone: sono gli attacchi più estesi tra quelli compiuti dopo gli scontri sul confine tra i due paesi avvenuti a ottobre, in cui erano morte decine di soldati e di civili. Il Pakistan ha detto di aver attaccato l’Afghanistan per colpire alcuni accampamenti e nascondigli dei talebani pakistani, gruppo terroristico che ha compiuto diversi attacchi in Pakistan. Pakistan e Afghanistan condividono un confine di oltre 2.600 chilometri e si accusano a vicenda di ospitare gruppi terroristici che compiono attacchi nei propri territori.

I talebani pakistani, un gruppo distinto dai talebani che governano l’Afghanistan, si sono rafforzati molto da quando questi ultimi hanno preso il potere. A inizio febbraio a Islamabad, la capitale del Pakistan, 31 persone sono state uccise in un’esplosione provocata da un attacco suicida in una moschea, rivendicato dall’ISIS, a cui i talebani pakistani sono legati. Annunciando i propri attacchi aerei, il Pakistan ha citato proprio questo attentato.