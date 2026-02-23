NewsletterPodcast
Il Pakistan ha compiuto una serie di attacchi aerei contro l’Afghanistan, uccidendo decine di persone

Il funerale di alcune persone uccise negli attacchi aerei pakistani, in Afghanistan, il 22 febbraio (AP Photo/Wahidullah Kakar)
Il funerale di alcune persone uccise negli attacchi aerei pakistani, in Afghanistan, il 22 febbraio (AP Photo/Wahidullah Kakar)

Domenica il Pakistan ha compiuto una serie di attacchi aerei contro l’Afghanistan, uccidendo decine di persone: sono gli attacchi più estesi tra quelli compiuti dopo gli scontri sul confine tra i due paesi avvenuti a ottobre, in cui erano morte decine di soldati e di civili. Il Pakistan ha detto di aver attaccato l’Afghanistan per colpire alcuni accampamenti e nascondigli dei talebani pakistani, gruppo terroristico che ha compiuto diversi attacchi in Pakistan. Pakistan e Afghanistan condividono un confine di oltre 2.600 chilometri e si accusano a vicenda di ospitare gruppi terroristici che compiono attacchi nei propri territori.

I talebani pakistani, un gruppo distinto dai talebani che governano l’Afghanistan, si sono rafforzati molto da quando questi ultimi hanno preso il potere. A inizio febbraio a Islamabad, la capitale del Pakistan, 31 persone sono state uccise in un’esplosione provocata da un attacco suicida in una moschea, rivendicato dall’ISIS, a cui i talebani pakistani sono legati. Annunciando i propri attacchi aerei, il Pakistan ha citato proprio questo attentato.

