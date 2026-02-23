Su tutte le prime pagine dei giornali di oggi molto spazio è dedicato alla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con grandi foto della cerimonia che si è tenuta ieri sera all’Arena di Verona. Qualche giornale titola sull’accordo raggiunto lo scorso agosto fra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi, che dopo la decisione della Corte suprema viene rimesso in discussione, la Stampa apre sull’uomo armato che è entrato nella residenza del presidente degli Stati Uniti Trump in Florida ed è stato ucciso dagli agenti della sicurezza, il Fatto e la Verità seguono la campagna per il referendum sulla riforma della giustizia, e i giornali sportivi, oltre alle Olimpiadi, commentano i risultati della domenica in Serie A, con nuove polemiche sulle decisioni degli arbitri.