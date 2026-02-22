Da oggi e per un mese le ossa di san Francesco sono esposte pubblicamente ad Assisi

Domenica i resti del corpo di san Francesco d’Assisi sono stati esposti pubblicamente nella chiesa inferiore della basilica di san Francesco, ad Assisi. È la prima volta che succede, almeno in età contemporanea. L’esposizione durerà fino al 22 marzo ed è stata organizzata in occasione dell’anniversario degli 800 anni dalla morte di san Francesco, che si celebreranno a ottobre. Giulio Cesareo, direttore dell’ufficio comunicazioni del sacro convento di Assisi, ha detto che per la visita delle ossa si sono prenotate 400mila persone.

Normalmente il corpo di san Francesco, di cui sono rimaste solo le ossa, non è visibile: viene custodito all’interno della sua tomba, un sarcofago di pietra situato nella cripta della basilica, aperta al pubblico. Per l’occasione le spoglie sono state estratte dal sarcofago e posizionate in una teca ai piedi dell’altare.