La notizia principale su cui aprono quasi tutti i giornali di oggi è la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha stabilito che i dazi imposti dal presidente Trump sono illegittimi perché introdotti tramite una legge emergenziale senza l’approvazione del Congresso; a questa decisione Trump ha reagito criticando i giudici in una conferenza stampa e annunciando nuovi dazi del 10 per cento verso tutti i paesi. Qualche giornale si occupa invece della campagna elettorale sul referendum sulla riforma della giustizia per cui si voterà il 22 e 23 marzo prossimi.